La broma pesada que un dueño gastó a su perro y que indigna a la Red: "Su cara lo dice todo"

El dueño de un golden retriever se ha hecho viral en las redes sociales al ganarse las críticas de muchos usuarios por la broma que le hizo a su perro. Al parecer y según ha compartido su propia mujer en las redes sociales, el hombre decidió gastarle una broma a su mascota que no se la tomó con el mejor de los humores.

Sin embargo, cuando el perro bajó del coche el hombre decidió acelerar el vehículo y dejar a su fiel amigo dentro de su jardín. Al ser víctima de esta broma y según ha contado su propia dueña en la Red, el animal no se lo tomó nada bien y decidió esperar al hombre durante más de dos horas y media bajo la lluvia.

No obstante, este gesto y esta broma pesada no fueron tan bien recibidos por parte de los usuarios como los dueños del animal pensaban. Nada más compartir el vídeo, muchos de sus seguidores afearon el gesto al dueño y aseguraron que el animal no estaba enfadado sino que estaba triste porque pensaba que lo habían abandonado. "Su cara lo dice todo", comenta uno de los seguidores de la dueña del animal.