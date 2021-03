El enorme buque de carga Ever Green, que bloquea desde hace un par de días el estratégico Canal de Suez , está dando para muchos titulares. Se siguen investigando las causas del incidente y, sobre todo, se están evaluando l as posibles maneras de retirar el carguero y restaurar la navegación por el canal . Pero la imagen de la ruta que tomó el buque antes de quedar atrapado ha despertado las suspicacias sobre la seriedad de su tripulación. Y es que viendo el dibujo que realiza el GPS de la ruta del barco, antes de dirigirse a Suez, se nos viene a la cabeza una imagen, igual que a cientos de usuarios de las redes sociales que lo han destacado en sus cuentas . El dibujo de la ruta que siguió el barco, mientras esperaba su turno para atravesar el canal, dibuja una forma que parece un pene . Y este hecho no ha pasado desapercibido, y ha hecho dudar de la profesionalidad de su tripulación, que momentos después bloqueaba una de los canales más importantes para las rutas comerciales del planeta.

No, no es fake. El Ever Given, buque portacontenedores de Evergreen Marine Corporation, que opera bajo bandera panameña, dibujó un pene antes de entrar en el Canal de Suez y bloquearlo afectando al 10% del comercio internacional. Podéis comprobarlo vosotros mismos. + pic.twitter.com/yAcTjJGIFF

La imagen de la ruta GPS proviene de u na animación generada por el proveedor de servicios de tráfico de embarcaciones VesselFinder.com . Dicha animación reconstruye la ruta del Ever Green mientras esperaba su turno para cruzar el Canal de Suez. Tras las primeras publicaciones, muchos usuarios pusieron en duda la veracidad de la imagen , pero portavoces de la web han confirmado que el vídeo es real y los datos de navegación son exactos. Para terminar de confirmar que el dibujo de la ruta no está manipulado, otro sitio web de rastreo de barcos, Myshiptracking.com, muestra también la misma ruta seguida por el buque.

¿Sigue este barco atascado todavía?

Una web llamada 'Is that ship still stuck?' responde a la pregunta "¿Sigue este barco atascado todavía?", en la que se puede visualizar un mapa en directo del Canal de Suez y la localización del barco Ever Given, que encalló el pasado martes y lleva desde entonces provocando un bloqueo comercial de dimensiones mundiales, así como un contador con el tiempo que lleva en esa situación. La web te responde en tiempo real... ahora mismo con un contundente "Si".