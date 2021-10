Un camión arrastra un vehículo dos kilómetros en Gran Bretaña: el conductor no lo vio

El gerente de transporte de Greg’s Couriers, Greg Krysztofowiciz, de 42 años, dijo al Daily Mail: “Me sorprendió cuando vi el video, pero muchas personas culpan a mi conductor cuando no fue su culpa. El conductor del Volkswagen se acercó demasiado al camión cuando intentó adelantarlo, mi conductor no lo vio y jura por Dios que no sintió el auto". Krysztofowiciz dijo que su conductor tenía la radio encendida y solo se dio cuenta de que algo andaba mal cuando la gente comenzó a saludarlo y que se detuvo de inmediato. 'La policía vino y realizó pruebas de drogas y alcohol a mi conductor, pero fue autorizado y se le permitió continuar su viaje ya que el camión no sufrió daños importantes".