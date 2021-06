Catalogan como menhir una piedra de una obra en una finca de Pontevedra

La piedra pesaba lo suyo. Los de la obra de la carretera y el dueño de la finca le aconsejaron no llevarla en un tractor porque podría no aguantar el peso. Finalmente, fueron los trabajadores de la obra los que le llevaron la piedra a la finca en un camión y la depositaron en el lugar donde se encuentra en la actualidad.

Falta de rigor

Méndez critica "la falta de rigor" y se pregunta "qué técnico puede decir que eso es un menhir sin buscar más información y sin ningún tipo de estudio" que le conste. Lo que sí recuerda es que hace tiempo pasaron por allí unas personas "que le pidieron a un vecino permiso para poder sacar una fotografías a la piedra. Yo no estaba y él les dio permiso. No sé nada más y conmigo no ha hablado nadie".