Un chihuahua arranca el párpado a una joven durante un tratamiento de extensión de pestañas

Kelsey Salmon , una joven de 23 años de Georgia (EEUU), ha narrado a través de varios vídeos publicados en su cuenta de TikTok la que ha sido "su peor experiencia durante un tratamiento de pestañas". Y, lo que cuenta, las terribles consecuencias que sufrió, no tiene nada que ver con el procedimiento para ponerse extensiones.

La joven cuenta que quería hacerse un tratamiento de extensión de pestañas para tenerlas listas para el día de su cumpleaños, cuando habia preparado, incluso, un viaje a Hawái. Sin embargo, su estilista habitual no tenía cita y decidió buscar otro.

Una vez hubo terminado el tratamiento, Kelsey y el animal se quedaron mirando el uno al otro, según cuenta a ' The Sun ', cuando el perro se abalanzó sobre ella sin que la joven tuviese tiempo para retroceder o reaccionar . El animal le arrancó el párpado, que cayó al suelo . En ese instante, Kelsey solo veía sangre, no sabía qué le había pasado hasta que el estilista localizó el trozo y se lo entregó.

Inmediatamente, se avisó al servicio de Emergencias, que la trasladó al hospital donde, tras una larga espera de siete horas, la atendieron. No obstante, dijeron que no podían hacer nada por reconstruir su párpado, por lo que tuvo que trasladarse a otro hospital donde tras esperar de nuevo algunas horas la operaron.

Un año de recuperación

I’m literally at a loss for words

La joven se siente afortunada de que al menos la lesión no afectase a su ojo y cuenta lo importante que es ir siempre a un centro de confianza y no subestimar a los animales, especialmente, cuando no los conoces ya que pueden llegar a ser imprevisibles.