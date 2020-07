No contar todo a través de tus redes sociales, clave para no sufrir robos en casa durante tus vacaciones

En ese misma línea, no hay que dejar indicios de nuestra de ausencia. El buzón lleno de correspondencia indica nuestra ausencia y unas persianas bajadas por completo son síntoma inequívoco de ausencia en la vivienda. Antes de marcharnos, debemos vaciar nuestro buzón y convendría que un vecino de confianza recogiese la correspondencia.

La Policía aconseja también cerrar con llave la puerta y cerrar ventanas, ya que a veces por las prisas o descuido no se hace. Se debe comprobar que las ventanas están bien cerradas, incluso incluir cerrojos en ventanas también puede ayudar a evitar un robo. Es esencial que para que una puerta sea segura la cerradura también lo sea, y viceversa. No es aconsejable invertir en una buena puerta y no hacerlo en el cierre.