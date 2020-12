Con la llegada del invierno y la bajada de temperaturas, es mucho más frecuente encontrar nuestra luna del coche helada por las mañanas tras las gélidas noches. Si te ocurre esto, no te preocupes, tiene solución. Pero no, el agua caliente no es. Se trata de uno de los errores más comunes al tratar de acabar con el molesto hielo en el parabrisas.