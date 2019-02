¿Cómo recuperar los puntos perdidos del carné de conducir?

Al recibir por primera vez el carné de conducir se obtiene un total de 8 puntos. Según van pasando los años, esos puntos aumentan hasta llegar a 15 si no se recibe ninguna multa. Sin embargo, también existe la posibilidad de cometer infracciones y sufrir la pérdida de puntos en la licencia. Para recuperarlos existen diferentes formas como la asistencia a cursos y la presentación a exámenes.

Así, no vería la luz la reforma de la Ley de Tráfico , que preveía aumentar la pérdida de puntos por determinados comportamientos al volante. Según el borrador, la DGT pretendía retirar 6 puntos del carné por utilizar el móvil mientras se conduce.

Con esta sanción, se equiparaba este comportamiento a conducir con presencia de drogas en el organismo, a superar la tasa máxima de alcohol permitida , conducir de forma temeraria, circular en sentido contrario al establecido, participar en carreras o competiciones no autorizadas o utilizar mecanismos de detección de radares , que también supondrían la pérdida de 6 puntos.

¿Cuántos puntos tengo en el carné?

Nada más recibir el carné de conducir, los conductores noveles obtienen 8 puntos. En el caso de no recibir ninguna multa de tráfico, a los dos años esos 8 puntos aumentaran hasta llegar a 12. Si en esos tres años no vuelven a tener ninguna infracción, los puntos llegaran a 14. Por último, pasados otros tres años desde el último aumento, en caso de no tener multas de tráfico acumuladas se llegaran a los 15 puntos.