Compra una histórica mansión de más de 250 años y la cambia de ubicación transportándola en barco

La mudanza no fue fácil, tras recorrer 10 kilómetros en carretera recorrió otros 80 por la bahía de Chesapeake hasta llegar a Cheston on the Wye. La casa, hecha de ladrillos, no se puede mover a más de 8 kilómetros por hora y necesita de varios operarios guiando la estructura manualmente. La casa está tardando semanas en recorrer un trayecto que, por carretera y en coche se hace en 20 minutos.