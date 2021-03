Compra un móvil online y recibe un escritorio con forma de teléfono

En estos tiempos en los que casi cualquier artículo lo compramos online, debido sobre todo al confinamiento por el covid-19, es frecuente que muchos de estos pedidos no terminen resultando de la manera prevista. Es el caso de un joven tailandés que decidió pedir un un iPhone 7 . Pero al llegar el paquete a su casa se dio cuenta de que no era para nada un teléfono móvil, sino un escritorio con la forma idéntica del móvil en cuestión .

Según el diario Oriental Daily, el joven no verificó bien los detalles del producto antes de concretar la compra y sólo miró las imágenes, en las cuales, según él, no se diferenciaba un escritorio de un iPhone 7 original. De hecho, pese a que le llamó la atención el alto costo del envío, no se molestó en preguntar.