Condenado, tras su divorcio, a pagar una pensión alimenticia a cinco perros y un gato

Determinó, además, que las mascotas de la expareja quedaran bajo el cuidado y responsabilidad “exclusivos” de la mujer , quien abogó por la “custodia unilateral” de los cinco perros y el gato, alegando ser la persona “más adecuada” para cuidarlos , algo a lo que no se opuso su expareja, quien admitió no tener ni siquiera tiempo para estar con ellos.

En Brasil, las mascotas no tienen personalidad jurídica, por lo que no pueden contar con una pensión alimenticia tras el divorcio de sus tutores. No obstante, es posible establecer ayudas económicas para mascotas adquiridas durante el matrimonio celebrado bajo el régimen de propiedad comunitaria parcial. Bajo este entendido, la Justicia ordenó el pago del 15% de un salario mínimo como ayuda económica a solventar por el exmarido.