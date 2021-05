El conductor de un tren bala se va al baño a 150 km/hora: tres minutos y 7km de infarto

Puede ser uno de los retortijones más peligrosos de la historia. Nada menos que ser el conductor del tren bala e ir al baño a 150 km/hora. Ha ocurrido en Japón y de la noticia se ha hecho eco la CNN . Eran las 8.15 de la mañana cuando ocurrieron los hechos . Obsesionados con la puntualidad y más aún en uno de sus trenes estrella, el conducto no lo hizo aprovechando una parada en alguna de las estaciones del trayecto, sino que lo hizo mientras el tren bala estaba circulando a 150 kilómetros por hora. Todo con tal de llegar en hora.

El conductor, pese a todo, no dejó el tren solo pero casi. Lo dejó al cuidado de un compañero que no tiene título ni está capacitado para manejar el convoy. Fueron tres minutos en los que el tren circuló sin nadie la mando llevando en su interior a más de 160 pasajeros. Durante los tres minutos que el conductor estuvo ausente de la cabina, el tren recorrió algo más de 7 kilómetros, poniendo en juego la vida de los pasajeros. Eso ha llevado a la compañía a abrirle un expediente y a considerar una sanción. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños, aunque la empresa ha perdido perdón al trascender la noticia.