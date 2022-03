Courteney Cox revela que vendió su casa después de 'ver fantasmas': "No pude volver a dormir sola"

La actriz y directora de cine estadounidense, Courteney Cox , se encuentra promocionando su próxima serie de comedia de terror 'Shining Vale'. Durante una comparecencia, la intérprete sorprendió a todos con una confesión: vendió su casa por temor a los fantasmas. "No pude volver a dormir sola", señaló.

" Al principio yo no creía , pero viví en una casa de Los Ángeles y era la casa de Gypsy Rose Lee y Carole King . Ella vino un día y me dijo que hubo un divorcio , que la cosa se puso muy fea, y que había un fantasma en la casa. Y yo estaba como, 'si si, claro'", arrancó diciendo la actriz.

" Otros que estaban conmigo, amigos, me dijeron que habían sentido a una mujer sentada en el borde de la cama. Y yo en plan, 'sí, sí, lo que digáis'", añadió la actriz, que posteriormente admitió haber hecho una sensión de espiritismo junto a Carole King.

"Estaba en casa y aún no creía (en los fantasmas). Y sonó el timbre. Era un hombre entregando un paquete o algo. Abrí la puerta y dijo '¿sabes que esta casa está embrujada?', a lo que respondí '¿Si? ¿Por qué piensas eso?'. Entonces él dijo: 'Porque hay alguien justo detrás de ti'. Y yo pensé entonces: 'a vender'", precisó sobre los motivos que le hicieron vender el domicilio. "Ya no podía mirar la casa de la misma forma. No pude volver a dormir sola allí nunca más", concluyó Courteney Cox.