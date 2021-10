Un invitado no lo tomó muy en serio y en el evento decidió tomar dos trozos de tarta , quedando posteriormente atónito cuando la pareja le informó que debía pagar lo antes posible la segunda porción. El invitado reveló que, ese mismo día, el ahora matrimonio anunció previamente a sus invitados que cada uno debía pagar por un trozo del pastel de bodas 3,66 libras (4,31 euros).

Usuarios de las redes sociales lamentaron la acción de los ahora esposos considerándolos unos "tacaños". Aseguraron que no solo ellos invirtieron dinero para la boda, ya que los invitados también lo hicieron al llevar un regalo, gastar gasolina para transporte y tiempo para los novios.

Un usuario de la plataforma Reddit escribió: "Si no puedes permitirte comprar un pastel para ofrecer a tus invitados, entonces no compres un pastel". Un segundo dijo: "Me encantaría pasar mis primeros días como recién casados revisando las cámaras de seguridad para ver a cuál de mis seres queridos puedo sacarle otras 3,66 libras".