Todo comenzaba con la pregunta de Carolina Julià Luna en Twitter: "¿Cómo llamáis al extremo crujiente de una barra de pan? Por favor, junto a vuestra respuesta indicad de qué zona (ciudad/pueblo y provincia) de España o América sois Me interesan los datos para una investigación sobre variación léxica en español. Muchas gracias". No hay nada mejor que Twitter para conseguir datos para una investigación académica de este tipo. Y es que a los tuiteros otra cosa no, pero las discusiones sobre las costumbres y usos de los hispanohablantes les vuelven locos.