Dan Sur, el rapero que se ha implantado quirúrgicamente cadenas de oro en la cabeza

Muchos se preguntan si será cómoda esta nueva cabellera artificial . El oro es un material muy pesado , algo que puede dar problemas. Sin embargo, el rapero ha explicado su método para conservar la 'melena' intacta: cada noche se quita las cadenas de oro para poder dormir , ya que si no sería imposible. Cada una cuelga de un gancho diferente, por lo que no tiene problema para quitárselas. No obstante, es un proceso para el que necesita ayuda . De lo contrario, le llevaría "toda la noche".

El propio Dan Sur ha explicado la razón que le llevó a realizarse esta operación. "Quería hacer algo diferente, porque veo que todos se tiñen ahora el cabello. Espero que no todos me copien ahora", señaló el músico. No obstante, esta moda no parece que vaya a convertirse en tendencia.