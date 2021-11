La influencer Danae Angles, devastada tras sufrir un aborto: "Tuve un bebé durante 8 semanas y ahora lo he perdido"

" Tuve un bebé durante 8 semanas y ahora lo he perdido ", ha escrito en una publicación el jueves 11 de noviembre, donde cuenta que estando en consulta, el médico observó una mancha en la pantalla y "se quedó callado" antes de decir: "Para un cuerpo de este tamaño, dice, tendría que haber un latido".

"Luego, un borrón. Nicco me coge de la mano y el médico trata de explicar gentilmente lo que pasa. Lo que pasa después, pero regresa el miércoles y hablaremos más", ha recordado sobre aquel momento en la publicación.

Al salir de consulta, ha dicho, rompió a llorar: "Se que estoy montando un numerito. Pienso en otras madres con otras citas. Pero no puedo parar y no puedo parar y el dolor no cesará. Estaba tan feliz...", ha expresado, añadiendo que sonaba como si alguien la estuviese "ahogando".