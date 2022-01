Pero quizá una de sus pasiones más desconocidas tenga que ver con el asfalto. Sí, el presentador es un verdadero aficionado de las dos ruedas y siempre que puede se sube sobre su moto para vivir esa libertad que se siente al manejarlas. "Soy motero desde que era un chaval, las he tenido de todo tipo, no hay nada que hacer, no se puede evitar esa absoluta pasión por las motos", reconoce el periodista en una de sus publicaciones.