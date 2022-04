Residentes de un edificio dejan una nota por "ruidos molestos" a un vecino que murió hace dos años

Otros vecinos no ha dudado en compartir la historia, y la nota, en Twitter, donde no han tardado de surgir todo tipo de teorías con las que tratar de explicar estos ruidos tan extraños: "Hola. Todas las mañanas temprano y algunas madrugadas se escucha cómo rebota una bolita metálica o pesada en el techo", comienza la queja, escrita a mano. "No sé si tendrás mascotas, pero te pido por favor veas eso, ya que el ruido que genera es pesado y molesto haciendo que nos despertemos con esa bolita rebotando", continúa.