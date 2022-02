"El neumático no estaba completamente plano, pero sí lo suficiente como para pensar que podría tener un pinchazo, así que conduje directamente a un garaje para poner más aire", contó Dawn Ashford-Williams, según reporta North Wales Live.

Dawn, de 37 años, dijo que "para ser honesta, no reviso los neumáticos todo el tiempo y es posible que no haya notado el problema durante un par de días. Quién sabe, podría haber tenido un gran choque de camino a casa o haberme quedado varada en medio de la nada con los niños atrás". "Quienquiera que haya sido, es posible que me haya salvado de un accidente grave o algo así", agregó.