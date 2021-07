Una niña australiana encuentra un insólito Dorito inflado de aire y la premian con 17.000 euros

"Estaba a punto de comerlo, y pensé que sería mejor guardarlo para más tarde", explicó Stuart a 9News a principios de esta semana. "Cuando vi que ofrecían 10.000 dólares me entraron ganas de gritar... Papá me dice que como él compró la bolsa el Dorito debería ser suyo, pero como yo lo encontré creo que me pertenece a mí".