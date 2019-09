Un matrimonio que espera su primer hijo descubre que son hermanastros

Al parecer, ambos habían crecido alejados de su padre biológico , ninguna de sus madres lo nombró en el certificado de nacimiento y crecieron con sus padrastros. "Nuestro padre biológico todavía está vivo, pero no queremos tener nada que ver con él debido por esto y porque era una persona de mierda" apuntaba.

Tras unas casuales declaraciones y unas leves sospechas, se realizaron una prueba de ADN que dio positiva y demostró que eran hermanos de padre. Por el momento no le han comunicado la noticia a sus padres y cree que no lo llegarán a hacer.

"A pesar de esto, nuestros sentimientos mutuos no han cambiado y no queremos separarnos. Nos conocemos desde que empezamos la escuela y pasamos por momentos difíciles juntos" siendo los problemas de salud que pueda tener el niño lo que más les preocupa y han decidido mantener todo en secreto y no contar nada a nadie.