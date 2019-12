Diez pequeños gestos que se convirtieron en noticia en 2019

No siempre las noticias son trágicas. La bondad por sí misma también sorprende y puede llegar a trascender en los medios, donde pueden tener cabida. Los siguientes pequeños gestos, pero enormes en humanidad, no pasaron desapercibidos en 2019 en la web de Informativos Telecinco.

El pequeño Blaze nació con un defecto cardíaco congénito llamado síndrome del corazón izquierdo hipoplástico. Sus padres no tenían recursos y pidieron a Angela Farnan , una de las enfermeras que le había cuidado como si fuese su propio hijo, que le adoptase . Fue el día más feliz de su vida. " No puedo describir el sentimiento . Fue uno de los mejores días de nuestras vidas", expresó.

La emotiva historia de Alba, un bebé con síndrome de down, gustó al mundo por su final feliz: fue adoptado por Luca Trapanese, un hombre soltero de 41 años, que dio el paso en 2017 para acabar con los rechazos que sufría la pequeña. Hasta 20 familias no quisieron hacerse cargo de ella por tener síndrome de down. Luca, por su parte, había tratado de adoptar en otras ocasiones pero su situación de hombre soltero y homosexual le dificultaba los trámites. Por eso, cuando un orfanato contactó con él para ofrecerle la posibilidad de adoptar a Alba, no lo dudó.