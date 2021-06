Discusión viral de una madre con una maestra que afirma que “el coronavirus no existe”

“El coronavirus no existe" , fueron las fuertes palabras emitidas por una profesora durante una clase virtual en Santa Cruz, Argentina, lo que provocó una intensa discusión con la madre de una de los alumnos . La polémica entre ellos inició cuando la profesora Rosa Emperatriz Rasuri le dijo a su grupo de alumnos que el covid-19 no existe, argumentando que las muertes relacionadas a la enfermedad infecciosa se deben solo por neumonías graves.

La madre de familia enojada contesta en tono casi furioso que "usted no puede decirle a mi hija de 14 años que el covid no existe". Sin embargo la réplica no fue la esperada por alguien que imparte clase de Formación Ética y Ciudadana: "No existe, usted está equivocada". “Un adolescente es más maduro que ustedes, mamás, y es una vergüenza que las madres no se formen para saber educar a sus hijos", continuó la encargada del aula virtual, comentario que despertó aún más enojo.