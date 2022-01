Pete Broadhurst, un ciudadano británico de 79 años, gastó 13.000 euros en 2019 en una operación de cirugía estética para tratar sus pómulos caídos , tras haber dado por finalizada su relación con la madre de sus hijos. Sin embargo, las cosas no salieron bien debido a una mala praxis y ahora ya no puede cerrar los ojos.

"Parecía que me habían golpeado. Fue horrible y no podía cerrar los ojos. Estuve enfermo toda la noche. El día después de la cirugía deseé no haber ido nunca", aseguró. Ante esto, los doctores que lo trataron le indicaron que su caso era normal, que solo tenía que esperar a que su cuerpo se acomodara a los cambios y cicatrizara correctamente.