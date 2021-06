El icónico músico detalló que había recibido una carta del multimillonario con una solicitud para hacerse con los derechos para usar la pieza 'Another Brick in the Wall, Part 2' en la producción de una película para promover Instagram. "Y la respuesta fue: '¡Vete a la mierda! ¡De ninguna manera!'", declaró durante un foro en apoyo de Julian Assange, fundador de WikiLeaks.