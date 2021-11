'La Roca' explicó que para tales menesteres usa botellas viejas de agua que ya no utiliza. El motivo de por qué hace esto es muy sencillo: no hay baños en el gimnasio en el que entrena. "Hace calor, hay sudor y suciedad", dijo Dwayne Johnson a Esquire sobre las condiciones de su centro deportivo.

Además, el motivo por el que el protagonista de Jumanji tiene que hacer pis de tan poco convencional manera es otro. "Por lo general, me mantengo bastante hidratado. Necesito ir al baño. No mucho, pero probablemente un par de veces durante un entrenamiento tengo que ir al baño. Así que lo hago en la botella", explicó el intérprete, uno de los mejores pagados de Hollywood.

En dicha entrevista, Dwayne Johnson ha querido pronunciarse también sobre el papel que hasta ahora ha interpretado Daniel Craig y que ahora ha quedado huérfano, y es que cabe destacar que su abuelo, Peter Maivia, apareció como villano en 'You Only Live Twice' (1967). Una película en la que James Bond está interpretado por Sean Connery. Sin embargo, éste quiere ser ahora el protagonista: "Me gustaría seguir sus pasos y ser el próximo Bond. No quiero ser un villano. Tienes que ser Bond".