Eldina, una mujer que luce orgullosa su entrecejo y su bigote tras decidir dejar de depilarse

Eldina Jaganjac, una mujer danesa de 31 años, ha revolucionado las redes sociales con su decisión de romper con los cánones de belleza y no depilarse ni el entrecejo ni el bigote ni ninguna parte de su cuerpo.

Aunque esta decisión no tendría que ser noticia, a día de hoy la mayoría de las mujeres del mundo tienen que luchar contra lo establecido y acabar con el modelo femenino de mujer que se ha impuesto en nuestra sociedad.

Por todo ello, esta mujer decidió emprender su particular lucha y dejar de depilarse. Eldina aseguraba que estaba frustrada de tener que dedicar tanto tiempo a la depilación cuando la mayoría de los hombres no lo hacen y no se les cuestiona por ello. Así, desde marzo de 2020, dejó de depilarse y aceptó con naturalidad su vello corporal.

Aunque al principio las convecciones sociales le hacían incluso sentir vergüenza de su vello, esta mujer asegura que ya ha superado esa etapa y que no le importa lo que los demás opinen de ella. Ahora no solo no se avergüenza de su pelo, sino que lo muestra orgullosa sin tapujos.

"Ahora he optado por centrarme en las tareas y metas que necesito completar y menos en cómo me veo mientras las hago y si le agrado o no a la gente, porque probablemente no las volveré a ver nunca más, y si lo hago, sigue sin importarme", comenta.

"Antes de dejar que mi entrecejo creciera, sentía que había opciones extremadamente limitadas sobre cómo se suponía que debían verse las mujeres. Si un hombre no se afeita y no se depila las cejas, nadie se da cuenta ni comenta y no es nada fuera de lo común", asegura, como recoge New York Post.