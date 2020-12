Desde el refugio no se rendían. Sabían que al perro le estaba esperando una familia, pero lo que no imaginaban es que era la suya. Cuando a mediados de diciembre colgaron sus fotografías, Julia las vio y llamó inmediatamente.

El reencuentro

Julia, por su parte, no puede estar más feliz: "Sigo pidiendo a mi marido que me pellizque porque no puedo creer que esto sea real. No puedo creer que Junior esté en casa".