Médicos encuentran una tenia en el cerebro de una mujer en Nueva York

Los doctores del hospital Mount Sinai, en Nueva York, quesospechoso a Rachel Palma, una mujer de 42 años, encontraron una masa en el cerebro que se parecía a un "huevo de codorniz". Resultó ser una, según informa The Washington Post.

Palma, recién casada, fue diagnosticada con neurocisticercosis, una infección cerebral parasitaria causada por la tenia Taenia solium. La paciente confesó que se sentía aliviada tras conocer lo que le ocurría: "Por supuesto que me asaltó el miedo, pero también me sentí aliviada. Significaba que no era necesario ningún tratamiento adicional ".