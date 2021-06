Un gato de la localidad rusa de Rostov ha conquistado a todos los usuarios de las redes sociales con su particular expresión. El felino se ha convertido en la estrella de Instagram por su peculiar aspecto y sus ojos que le hacen parecer siempre sorprendido.

Natalia Zhdánova, la dueña del animal, cuenta en sus redes sociales que Fedia es hija de una gata callejera que llegó a su patio trasero. La familia no sabe si su aspecto es tan particular por un trastorno genético o por si habría sufrido algún tipo de accidente de pequeña. Sin embargo, eso no les impuso ningún problema para quedárselo y darle el hogar que merecía.