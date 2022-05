El autor del canal 'Aprende con cacho' ha compartido en TikTok una divertida fórmula matemática

El joven promete resolver si le gustas a tu persona especial

El vídeo acumula más de 23 000 'me gusta' en la red social, donde comparte vídeos de Matemáticas

TikTok se ha convertido en una fuente de trucos, retos, consejos... En la red social, encontramos de todo, desde vídeos muy útiles hasta otros que no lo son tanto. Pero, si hay algo que abunda, son los vídeos divertidos. Como el del canal 'Aprende con cacho', que aunque normalmente comparte contenido de Matemáticas, esta vez lo ha hecho en clave de humor.

El vídeo viral

En un vídeo que acumula más de 23 000 'me gusta', el tiktoker promete una fórmula reveladora para saber "si le gustas o si no le gustas a tu persona especial". "En este vídeo vamos a descubrir con Matemáticas si le gustas o si no le gustas a tu persona especial", comienza diciendo junto a una pizarra.

"'Si te busca', 'le gustas' y 'si no te busca', ¿qué es lo que pasa?", se pregunta señalando una pizarra en la que coloca los condicionantes como si fuesen magnitudes de una regla de tres. Y, con los datos puestos, se dispone a resolver el problema.

"Aplicamos regla de tres: 'si no te busca' por 'le gustas', dividido por 'si te busca' para encontrar la variable x", dice trasladando los datos de nuevo como si resolviese una ecuación: "'Si no te busca' por 'le gustas' dividido 'si te busca'. Simplificamos: 'si' con 'si', 'te' con 'te', 'busca' con 'busca'. Y nos queda: 'no le gustas'. Entonces colocamos 'no le gustas'".

