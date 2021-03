Matt Topham , de 31 años, se convirtió en 2012 en el británico más joven en ganar el Euromillones tras ingresar un bote de 50 millones. No hace mucho tiempo se gastó 700.000 euros en regalarle un zoo particular a su suegra, pero ahora podría entrar en prisión si es declarado culpable de matar a una anciana en un accidente de tráfico .

El fiscal señaló al tribunal que estaba oscuro y que no había luces en la calle en el momento del accidente. Añadió que los inspectores policiales no encontraron detalles de fallos en ninguno de los vehículos y que ninguno de los conductores dio positivo en la prueba de alcohol y drogas.

En una declaración leída al jurado, el viudo señor Regler manifestó que "a pesar de que era un límite de 96 kilómetros por hora, yo solo iba de 56 a 64 km/h. No había tráfico y estábamos charlando ociosamente sobre lo que íbamos a hacer cuando llegáramos a casa. Sucedió tan rápido. No me di cuenta de los faros hasta que aparecieron justo frente a mí. No había otros vehículos alrededor".