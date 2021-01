Matsu, "el gato guardián" empeñado en evitar que un bebé se acerque a la barandilla del balcón

El comportamiento de los animales no deja de sorprendernos y la Red se ha convertido en un escenario de gran acogida para nuestras mascotas. Los gatos , audaces cuanto menos, dejan embelesados a muchos usuarios con sus hazañas.

Precisamente, una de ellas se ha viralizado en la red social TikTok . Y, no es para menos. El gato logra sacar una sonrisa a todos aquellos cuantos ven el vídeo en el que parece estar cuidando de un pequeño amigo.

Los protagonistas: Matsu y Paulo

En un vídeo posterior, la dueña del gato, de Bucaramanga ( Colombia ), ha explicado que no había peligro alguno para el bebé y que publicó el vídeo porque le parecía "jocoso" y para demostrar el instinto protector que tiene Matsu, el gato, con el niño, Paulo. Asegura que es "su guardián".

Otros comportamientos heroicos

Aunque no se puede confirmar que el animal actuase así por protección y no como una especie de juego, no es la primera vez que vemos este tipo de comportamientos tanto en gatos como otros animales que arriesgan su propia vida para salvar la de sus dueños.