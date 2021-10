Ante esta situación, Yulia accedió a volar hacia la 'capital cultural' de Rusia y superó sin mayores problemas el trayecto de ida, aunque no sin antes asegurarse un asiento del lado del pasillo para evitar la vista desde el cielo, que tanto temor le causaba.

Durante el vuelo, una azafata no dejaba de alentar a Yulia, preguntándole a cada rato cómo estaba y si necesitaba algo. Y hacia el final del trayecto le acercó una nota escrita a mano por el capitán de la tripulación. "Estimada señorita, no tenga miedo y no se preocupe. En 20 minutos comenzaremos el descenso. Vamos a tratar de aterrizar de la manera más cuidadosa", rezaba el papel.