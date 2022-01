Marcos Lechet, una persona sorda que se hospedaba en el hotel Holiday Inn Express Alcorcón, ha contado en un hilo de Twitter su experiencia y ha querido agradecer al recepcionista lo que hizo por él: “Se alejó unos metros, detrás de la mampara, se bajó un poco la mascarilla, me habló despacio y de frente . Y para rematar, me dio un aparato que va dentro de la almohada y vibra si hay incendio”.

Marcos asegura que se quedó complemente sin palabras, mirando al trabajador y asintiendo, y que solo pudo decirle gracias. “Así que llegué a mi habitación, me tumbé sobre la cama y me puse a pensar que esto no podía estar pasando de verdad”, relata el cliente: “Que no le he tenido que pedir que se baje la mascarilla o que me lo escriba en un papel...y ¿de dónde narices ha sacado el cacharro ese de incendios?”.