Si guardas tus cosméticos en la nevera, estás cometiendo un gran error: puedes desestabilizar su fórmula

No es raro, sobre todo en verano, recurrir el frigorífico como aliado para refrescar los productos cosméticos. Ahora bien ¿Es necesario hacerlo? La respuesta es clara: si no viene así especificado en su envase, no. Esta es una tónica más que habitual, sobre todo, con los productos de contorno de ojos a fin de conseguir una mayor descongestión de las ojeras gracias al frío. Ahora bien, ¿Realmente descongestiona más? ¿Se conserva el producto mejor en temperaturas gélidas?