Gwyneth Paltrow agota en sólo dos semanas su nuevo consolador

La actriz afirma que con este tipo de productos en su marca Goop pretende ayudare a crear una cultura positiva "en torno a la salud femenina, la salud sexual y la sexualidad", y dice sentirse orgiullosa del éxito de productos como su vela aromática de 75 dólares "This Smells Like My Vagina" (aunque afirmó tiempo atrás que estaba drogada cuando se le ocurrió comercializar la famosa vela).



La actriz anunció hace pocas semanas que se había contagiado del coronavirus y que padece covid persistente.