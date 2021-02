Crean una radio para acompañar y animar a su padre, ingresado por coronavirus

Se llama 'Radio Enzo' y es una fabulosa iniciativa de cuatro hijos que necesitaban estar al lado de su padre, ingresado por covid en el Hospital de Leganno, Italia. Los hermanos Favaloro notaron que su padre se encontraba muy mal anímicamente, mientras luchaba por su vida en el hospital. Como no podían visitarle para subirle el ánimo, decidieron montar un programa de radio diario y hacérselo llegar vía WhatsApp, según cuentan medios como el Corriere de la Sera.



Enzo Favaloro lleva ingresado por coronavirus desde el pasado mes de octubre de 2020, luchando por superar la enfermedad. Además, desde el pasado mes de noviembre se agravó su estado de salud. Su mujer y sus hijos, lógicamente, no pueden ir a verle y sólo se comunicaban con él en una breve videollamada de cinco minutos gracias al esfuerzo del personal sanitario. Durante estas breves llamadas, los hijos de Enzo se dieron cuenta de que su padre no mejoraba y que su estado anímico era cada día peor. Ante la impotencia de no poder estar junto a su padre para ayudar a mejorar su ánimo, decidieron buscar un método para poder hablar con él mucho más tiempo. Y así nació 'Radio Enzo', el pasado mes de enero.