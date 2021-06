Cuatro horas más tarde, este sanitario acaba su turno y se va a descansar, pero no puede quitarse de la cabeza la historia del pequeño Álvaro: "Y yo ya tras 4 horas me voy a descansar, ahora toda la noche en vela para mis compañeros. A primera hora tengo un mensaje de que el niño ha estado estable y que van a intentar retirar el tubo a ver qué tal responde neurologicamente. Yo me voy a casa a las 14 h"