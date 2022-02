La historia de Tracey Williams: la mujer que quiere recuperar cinco millones de piezas de Lego del mar

La mujer no paró de buscar y desde 2013 ha encontrado numerosas piezas, según muestra en su cuenta de redes sociales (@LegoLostAtSea). Y no queda ahí. Toda su experiencia con las piezas, los viajes y la contaminación de plástico le han hecho publicar un nuevo libro, que lleva por nombre 'A la deriva' (en inglés 'Adrift: The Curious Tale of the Lego Lost at Sea').