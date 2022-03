Cuando el hombre llegó a la casa de la mujer, se encontró con sus dos hermanas idénticas, Nadege y Natasha, que no tardaron en enamorarse también de él , explica Punch .

A Wizo, como llaman cariñosamente al hombre, le asombró ver a tres mujeres idénticas cuando visitó la casa de Natalie. "Me sorprendió mucho y casi me desmayo . Parece que estaba soñando", explicaba el hombre.

Luwizo dice no arrepentirse de su decisión, aunque le ha supuesto la falta de aprobación y el desprecio de sus padres, que decidieron no asistir a su boda, pero él afirma que "el amor no tiene límites".