"Cada vez que viene aquí, pierdo unos cientos de yuanes. Incluso cuando bebe leche de soja, puede beber 20 ó 30 botellas. Cuando se come las manitas de cerdo, consume la bandeja entera. Y en cuanto a las gambas, generalmente la gente usa pinzas para recogerlas y él usa una bandeja para tomarlas todas", dijo el restaurador, agregando que considerará 'non gratos' a todos los 'mukbang'.

Según la ley local, el propietario puede impedir su ingreso sin violar el derecho del cliente. "La negativa de admisión por parte del empresario no causará pérdidas a los consumidores, por lo que no hay infracción de sus derechos. […] Para entidades de transacciones ordinarias, como restaurantes, […] los empresarios tienen la libertad de elegir si aceptan o no a los consumidores", comentaron desde el bufete de abogados Hunan Jiantian, haciéndose eco del caso.