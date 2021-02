La carta decía: "McKayla, Africa & Naytsha. Por favor, nunca te disculpes por el ruido . Para mí, no es ruido. Es música para mis oídos . Tengo cuatro hermosas hijas y tres maravillosos hijos que han crecido y se han ido. Mientras he estado hibernando aquí siempre, eres toda música para mis oídos, en serio".

La señora añade que "no estoy acostumbrada a vivir sola. Mi esposo desde casi 45 años falleció hace tres. Dudo que alguna vez me acostumbre a estar sola. Lamento seguir divagando. Solo quiero que todos sepan de la alegría que me han dado. ¡Me encanta tu risa y tus gritos!. ¡¡¡Es simplemente fantástico!!!. Me recuerda los años que estuvimos en nuestra casa con niños amantes de la diversión y toda su alegría y risa. Extraño esos años y me encanta escuchar momentos divertidos. Ver a mis hijos y nietos y ser parte de sus vidas, volver al trabajo, etc.".