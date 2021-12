Una influencer con las extremidades amputadas se hace viral por sus espectaculares automaquillajes

Cuando tenía solo dos años sufrió la amputación de todas sus extremidades debido a una meningococemia, pero Paloma López Fabián nunca se rindió y ahora, a sus 21 años, se ha convertido en una celebridad en redes sociales gracias a sus espectaculares automaquillajes . La joven argentina se dedica en las plataformas digitales a publicar vídeos de ella misma maquillándose pese a no tener manos, lo que le ha obligado a desarrollar técnicas especiales para coger los pinceles o abrir los productos químicos con las que se ha ganado la admiración de muchos.

Según contó en una entrevista con Telefe Noticias, el maquillaje es su pasión desde pequeña, pero en su etapa de adolescencia le puso mayor interés a ello pues se sentía muy observada en la calle y prefería que la miraran debido a los cosméticos que usaba en el rostro y no por su condición física .

Desde entonces, ella confiesa haber dado varias entrevistas a programas de radios y de televisión explicando su historia y demostrándole a todo el mundo que las personas no son iguales, pero que eso no es impedimento para salir adelante. “Cuando doy una entrevista lo hago porque me parece que está bien mostrar que hay personas que somos diferentes, y eso está buenísimo porque si todas las personas fuéramos iguales el mundo sería un embole”, indicó en Telefe.