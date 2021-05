Jack Sparrow consigue que lo casen con su mujer María Salinas en Vigo

La pareja, interpuso una querella contra la magistrada por no casarlos debido a su indumentaria el 23 de abril, pero su amor es su deseo ya está hecho, a pesar de los obstáculos.

¿Qué fue lo que cambió entre el primer intento fracasado de contraer matrimonio, el pasado 23 de abril, y el segundo intento de hoy? Según Berto todo era igual y para ello asegura que “hay pruebas gráficas, vídeos e imágenes en las que yo me presté a hacer lo que hicimos hoy: quitarme la peluca y el sombrero., pero no aceptaron. No sé qué pasó hoy”, ha contado a los medios vestido de pirata ante los medios que siguieron la historia de esta original pareja de gallegos.