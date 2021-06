El presentador James Corden adelgaza 16 kilos pero admite que odia totalmente hacer ejercicio

A principios de año se inscribió en un plan de alimentación y ejercicios

"Lo estoy intentado, pero todavía hay un largo camino", admite

Corden asegura que tampoco le gustan los entrenadores personales

El popular presentador de televisión y actor James Corden se inscribió a un plan de alimentación y ejercicios para bajar de peso a principios de año y desde entonces ha perdido 16 kilos, pero ha admitido que "odia totalmente hacer ejercicio".

El comediante, de 42 años, que en su momento dijo estar harto de tener una apariencia poco saludable, detalló en 'The Howard Stern Show', tras ser preguntado por sus progresos, que cuando tiene tiempo libre en el trabajo solo quiere estar 'tumbado' sin sudar ni ir al gimnasio.

"Siento que estoy mejorando. Lo estoy intentando, pero siento que todavía hay un largo camino por recorrer. He perdido poco más de 35 libras". Howard Stern le preguntó después si estaba haciendo ejercicio y James admitió que no le gusta ir al gimnasio. "Trato de hacerlo, pero apesto. Soy tan malo en eso. Es terrible. Hay tan pocas horas en el día que son solo mías, ¿sabes a qué me refiero?", explicaba.

"Tengo tres hijos pequeños. Tenemos el programa y todas estas cosas. Me siento como, 'espera un minuto. Tengo una hora aquí en la que estoy solo, y estoy haciendo algo que odio absolutamente'. Debería estar recostado", contaba con humor.

Corden también bromeó diciendo que no le gusta usar entrenadores personales: "No confío en ellos. No creo que quieran que pierda peso rápidamente". La estrella televisiva continuó explicando que había "quemado aproximadamente a 75 de ellos antes de concluir que el hecho de que les pagaran por hora los desinteresó de los resultados rápidos".

En cuanto a actualizar su guardarropa ahora que ha adelgazado, James admitió que aún no ha comprado demasiadas cosas nuevas. "No he comprado una gran cantidad de ropa porque tengo la esperanza de que todavía hay un camino por recorrer", dijo, y detalló que, en cambio, había comenzado a elegir de una sección diferente de su armario.

James ha hablado a menudo sobre su peso, revelando en el Año Nuevo que se había inscrito en un programa de salud y acondicionamiento físico. "Quiero cambiar la forma en que vivo. Quiero ser mejor para mis hijos y mi familia. No quiero despertarme cansado o sentirme avergonzado cuando persigo a mi hijo en el campo de fútbol y me quedo sin aliento después de tres minutos", escribió entonces en Facebook.

La entrevista de James se produjo tras recrear la magia de 'Friends' en su 'The Late Late Show' haciendo su famoso Carpool Karaoke con los seis miembros del elenco. El presentador organizó la reunión el mes pasado, 17 años después de que se emitió el último episodio y compartió más imágenes detrás de escena durante su programa.