Un joven ruso ‘atrapado’ en un reality chino consigue salir después de tres meses

Ivanov estuvo de acuerdo en “probar una nueva vida”, pero rápidamente se arrepintió de su decisión. Solo quería irse del programa, pero no podía irse sin más porque debía de pagar una multa por violar el contrato, una multa que no podía hacer frente.



El joven pidió y rogó a los telespectadores que seguían el programa que lo echaran y de forma deliberada actuó con pasotismo con respecto al concurso, algo que lo convirtió en el favorito de la audiencia que lo salvaban día tras día, pese a sus súplicas, según afirma The Guardian.



Los concursantes se tenían que enfrentar entre sí a través de temas musicales e Ivanov siempre pedía que no lo salvaran, él solo quería salir de allí mientras que pedía que eligiesen a sus compañeros que de verdad deseaban quedarse.



La audiencia finalmente lo expulsó pero ya a final del concurso, después de pasar 3 meses encerrado sin móvil ni contacto con el exterior.