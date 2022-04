Una joven comparte su imagen tras ganar peso y la Red la aplaude: "No eres un fracasado por engordar"

Hannah, una joven de 18 años de Birmingham, Reino Unido, es conocida en Instagram por compartir mensajes positivos sobre la aceptación de uno mismo

La última publicación de la joven, en ropa interior, ha sido aplaudida por sus seguidores

La joven celebra haber dejado de estar obsesionada con perder peso: "No eres un fracasado por engordar"

Hannah, una joven de 18 años de Birmingham, Reino Unido, es conocida en Instagram por compartir mensajes positivos sobre la aceptación de uno mismo, principalmente, del físico. Para ello, publica imágenes de ella misma disfrutando de la comida y de su propio cuerpo, mostrando una faceta que no todo el mundo se atreve a hacer en la red social.

Su última publicación, una sucesión de imágenes con mensajes positivos que siguen a una de ella misma en ropa interior, ha recibido más de 5000 'me gusta' de sus seguidores, que han aplaudido las palabras con las que Hannah ha acompañado la fotografía.

La última publicación de Hannah

"He subido de peso y mi cuerpo no está igual que antes, pero ¿sabes qué? está bien. He cambiado y mi cuerpo también, AMBOS para mejor", ha celebrado la joven, que cuenta que durante años se concentró en "perder peso", por "ser más delgada y verme de cierta manera", lo que hizo que perdiese de vista quién era.

"Hice dieta y ejercicio estrictamente y básicamente seguí la cultura de la dieta al pie de la letra. Creía que lo era TODO y me estaba ayudando a ser feliz ya que me estaba dando lo que siempre quise; un cuerpo más delgado. Tristemente prioricé mi apariencia sobre todo y era lo único que me importaba. Nunca estuve feliz o contenta, estaba constantemente insatisfecha y perdiéndome mucho de lo que la vida tenía para ofrecer. Tenía tanto miedo de lo desconocido y de no tener el control que, lamentablemente, el miedo terminó controlándome a mí", ha escrito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Han | ED Recovery (@hannahfightsthis)

Hannah ha compartido con sus seguidores que cambió estos hábitos, "comencé la recuperación". Para ello, expresa, "me enfrenté a la realidad de que tenía que ir EN CONTRA de las metas de pérdida de peso que había seguido durante tanto tiempo y hacer lo CONTRARIO". "Tuve que liberarme de las ideas arraigadas de tener un cuerpo más delgado y trabajar para GANAR peso y convertirme en una versión más saludable de mí misma. Fue aterrador, pero lo que NECESITABA hacer para prosperar y SANAR", ha revelado.

La joven ha querido hacer un alegato en defensa de los cambios que sufre el cuerpo y la forma positiva en la que debemos afrontarlo. "Se supone que nuestros cuerpos no deben permanecer exactamente iguales para siempre y eso está BIEN. Está BIEN que cambien, crezcan y aumenten de peso. Nuestros cuerpos son recipientes avanzados que evolucionan con nosotros a medida que envejecemos y vivimos nuestras vidas", ha dicho.

No eres un fracasado por engordar o por tener un cuerpo diferente al que has tenido en años anteriores

"¡Ya sean los kilos de más que celebran las vacaciones, el embarazo, las enfermedades o la vejez! No estamos hechos para permanecer exactamente iguales durante toda nuestra vida y eso es NORMAL", ha reconocido.