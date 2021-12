"Adelante, pase", le dijeron los policías a Bernal cuando vieron cómo las luces de su ventana se iluminaban de rosa. Sin embargo, la anécdota no quedó ahí, ya que el joven comentó lo que había sucedido en Twitter y en cuestión de horas ya era viral y contaba con multitud de reacciones, algunas riéndose del ingenio del joven y otras más críticas.

El diseñador es un veterano en la aplicación de Twitter, pero en sus doce años escribiendo en ella jamás había logrado repercusión y es que esa publicación ha superado los 9,5 mil me gusta.

En una entrevista al diario 20 minutos, Bernal ha explicado por qué utilizó este peculiar método para entrar en su calle y no enseñó el justificante como le pedían. "No llevaba el DNI ni la cartera, solo mi móvil... y en mi DNI pone mi dirección de antes. Me preguntó el policía si yo tenía una justificación de que vivía ahí, y como tengo una ventana donde se ven todas las luces, le pedí al iPhone que encendiese las luces en un color fuerte".